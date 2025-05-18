Российским туристам предложили альтернативу «стареющим» долларам

Для туристов из РФ за рубежом становятся проблемой «стареющие» доллары из касс отечественных банков, как как альтернативу они могут брать с собой юани и менять их на местные деньги, сообщает РИА Новости .

Осенью 2024 года стали возникать проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года. Это создает трудности российским туристам за границей. Американскую валюту только нового образца требуют в ОАЭ и Турции, а в некоторых странах Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большой скидкой.

Обменять юани на местную валюту можно в обменнике на территории аэропортов, в банке в городе в следующих странах: Турция, Южная Корея, Япония, Таиланд, Египет, Армения, Франция, Вьетнам, ЮАР, Бразилия и Казахстан.

Кроме того, поменять китайскую валюту на местную можно в городе в ОАЭ, Венгрии и Танзании, в аэропортах Грузии, Узбекистана и Венесуэлы.

В Anderida Financial Group предупредили туристов, что «старые» доллары несут риски, поэтому перед путешествием россиянам стоит подстраховаться. Возможно взять с собой валюты тех стран, куда планируется поездка, валюту соседних стран, если местной турист не может найти. также можно взять с собой евро.