Российским банкам удалось отразить более 16 млн атак мошенников

В третьем квартале 2024 года российские банки успешно защитили клиентов от 16,1 миллиона атак со стороны интернет-мошенников, не позволив им украсть 4,9 триллиона рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ЦБ РФ.

В этот период ЦБ заблокировал 12,1 тысячи мошеннических вебсайтов и страниц в социальных сетях, а для операторов связи был передан список из 42,1 тысячи телефонных номеров, принадлежащих преступникам.

Несмотря на эти меры, банки сообщили о том, что злоумышленники все же смогли похитить 9,3 миллиарда рублей в период с июля по сентябрь. При этом более 40% правонарушений касались переводов и операций в онлайн-банках, в отличие от предыдущих периодов, когда основная часть краж происходила через карты.

Более того, зафиксированные потери в третьем квартале оказались выше средних значений за прошедшие четыре квартала.