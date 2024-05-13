Российский суд приостановил корпоративные права кипрского владельца Альфа-банка
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Арбитражный суд Москвы принял решение приостановить корпоративных прав кипрской компании Alfastrakhovanie на российскую ООО «ЮНС-холдинг», сообщает ТАСС.
Также было принято решение приостановить иск в отношении прав компании ABH Financial Limited на АО «АБ холдинг».
По информации министерства финансов России, сейчас совершается очень много действий, которые препятствуют осуществлению деятельности системно значимой кредитной организации АО «Альфа-банк» и организации АО «Альфастрахование».
При этом приостановление подобных действий поможет исключить препятствия для деятельности организаций на российском финансовом рынке.