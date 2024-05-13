Российский суд приостановил корпоративные права кипрского владельца Альфа-банка

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Также было принято решение приостановить иск в отношении прав компании ABH Financial Limited на АО «АБ холдинг».

По информации министерства финансов России, сейчас совершается очень много действий, которые препятствуют осуществлению деятельности системно значимой кредитной организации АО «Альфа-банк» и организации АО «Альфастрахование».

При этом приостановление подобных действий поможет исключить препятствия для деятельности организаций на российском финансовом рынке.