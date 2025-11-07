Российский рынок труда достиг рекорда по скорости трудоустройства

Безработные в России начали находить новое место работы в рекордно короткие сроки — теперь этот процесс занимает около пяти месяцев против традиционных 7,4 месяца.

Как отмечает газета «Известия», такой показатель стал минимальным за всю историю наблюдений с 2009 года.

В Минтруде связывают эту динамику с реализацией нацпроекта «Кадры», развитием инфраструктуры кадровых центров «Работа России» и сложившимся «рынком соискателя», когда работодатели вынуждены конкурировать за специалистов.

Однако эксперты предупреждают, что ускоренное трудоустройство несет и риски — снижение качества подбора кадров, рост текучести персонала и давление на уровень заработных плат. При сохранении текущих тенденций к 2026 году срок поиска работы может сократиться до четырех месяцев, а уровень безработицы стабилизируется вокруг отметки 2,3%.