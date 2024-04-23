сегодня в 13:04

Российский рынок оправился от последствий санкций и увеличил конкуренцию за год

У российского рынка получилось оправиться от последствий санкций и нарастить конкуренцию за последний год. Около 60% предпринимателей уже отметили рост конкуренции, сообщает РИА Новости.

Также начать дело с нуля теперь легче, потому что стало меньше барьеров.

Исследование организации малого и среднего предпринимательства показало, что на рынке наблюдается улучшение конкурентной среды по итогам года.

Конкуренция выросла в сфере образования, консалтинга и торговли. А снижается конкуренция в производственной сфере, недвижимости и энергетике. Малые предприниматели соперничают в основном друг с другом и с крупными фирмами.

Представители малого бизнеса отмечают, что начать бизнес с нуля или развивать уже существующий бизнес стало намного легче. На 15% выросло число участников довольных работой Федеральной антимонопольной службы.

Соревновательный рынок может стимулировать участников улучшать качество решений и бизнеса.