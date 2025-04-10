сегодня в 10:25

Российский рынок акций начал утро четверга с роста более чем на 5%

Рынок акций РФ значительно вырос в начале сессии утром в четверг — на 5,09%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи (iMOEX2) с дополнительным кодом в 07:01 увеличился до 2 785 пунктов.

Московская биржа с 27 января начала проводить утренние торги на рынке акций. Они организовываются с 06:50 до 09:50.

Главная сессия все так же длится с 09:50 до 18:50. В этот период определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).