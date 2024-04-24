Российский экспортный центр презентует русскую кухню в китайском Харбине в мае

Город Харбин, столица самой северной китайской провинции Хэйлунцзян, с 17 по 21 мая станет местом проведения II фестиваля-ярмарки российских товаров под национальным брендом «Сделано в России». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» состоится в рамках VIII Российско-Китайского ЭКСПО и Харбинской международной торгово-экономической ярмарки.

Мероприятие позволит жителям провинции познакомиться с широким ассортиментом агропродукции десятков производителей из разных уголков России, а также с богатыми русскими традициями и культурой.

Ярмарка предложит посетителям широкий выбор продуктов питания и товаров народного потребления, отличающихся высоким качеством, органическим происхождением и уникальностью.

Кондитерские изделия, напитки, рыба и морепродукты, мясные и молочные продукты, а также детское питание — все это будет доступно для дегустации и покупки.

Будут представлены предприятия разных масштабов: крупные корпорации, малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели.

Свои товары продемонстрируют такие гиганты, как холдинги «Мираторг», «ЭФКО», «Балтика», а также «Объединенные кондитеры», чей шоколад «Аленка» стал визитной карточкой России в Китае. Посетители ярмарки смогут ознакомиться с продукцией и небольших российских компаний. «Карельское лето» предложит уникальные продукты из диких и садовых ягод: основы для морсов, ягодные соусы, джемы из черники, вишни, клубники и черной смородины. Несколько компаний продемонстрируют российскую рыбную и крабовую продукцию, среди них — мурманский «Антей Север», приморский «Русский краб».

В рамках фестиваля РЭЦ также организует многоотраслевую деловую миссию для отечественных производителей. Представители российских компаний смогут встретиться с потенциальными партнерами и обсудить возможности сотрудничества, а также принять участие в дискуссиях и круглых столах.

РЭЦ организует для гостей фестиваля кулинарные и дегустационные шоу, а также мастер-классы по русским народным промыслам, демонстрируя богатство и разнообразие российской культуры.

«Опыт проведения первого фестиваля-ярмарки «Сделано в России» показал, что такие мероприятия предоставляют уникальную возможность для продвижения российских товаров как среди обычных покупателей, так и среди потенциальных деловых партнеров. Это не только презентация наших продуктов, но и эффективный инструмент для установления прочных деловых связей», — уточнила гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России» прошел в Китае в преддверии Китайского Нового года в провинции Ляонин с 27 января по 5 февраля. В пилотном фестивале приняли участие 150 российских компаний. За неделю работы ярмарки жители Китая приобрели российские товары на более чем 240 млн рублей.

Заявки на участие в деловой миссии принимались на платформе «Мой экспорт».

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — отметил Воробьев.