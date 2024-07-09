Российский бюджет получит 173 млрд рублей не учтенных в прогнозе доходов

В поправках к отечественному бюджету за прошлый месяц были учтены доходы, которые ранее не прогнозировались, — всего они составили 173,1 млрд рублей, пишет газета «Известия» .

Данные финансы не включили в план, так как сведения, нужные для их оценки, пришли уже после формирования финплана на три года.

В поправках большая часть неучтенных доходов связана с перечислением прибыли ЦБ РФ — 105,3 млрд рублей. Как рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, в прошлом году Банк России впервые за 7 лет вышел в плюс — на 140,4 млрд рублей.

Еще одна крупная статья неучтенных доходов связана с компенсационным платежом по выполнению соглашения о разделе продукции. Это 51,6 млрд рублей.

Основным источником также стал уплаченный в этом году налог на сверхприбыль. Он составил 5,1 млрд рублей.

Кроме того, было несколько поступлений, не учтенных в бюджете страны. Они касаются безвозмездных платежей, так как такие доходы не могут быть спрогнозированы.