Российский бизнес выступил против нового закона о «связанных лицах»

РСПП не поддержал поправки к закону об акционерных обществах

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не поддержал поправки к закону об акционерных обществах, который вводит понятие «связанных лиц», сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Ведомости» .

Новые поправки предложило Минэкономразвития России. Они вводят понятие «связанные лица», которое шире «аффилированных лиц» и включает в себя контролирующих лиц, их родственников, а также подконтрольных им лиц. Согласно поправкам, они все будут считаться одной группой, которую интересует поглощение АО.

Российские бизнесмены предложили повысить порог владения акциями, требующими оферты миноритариями, с 30 до 50%. В РСПП также выступили против правила, запрещающего «связанным лицам» использовать больше половины голосов.

В организации попросили продлить срок вступления поправок в силу до 1 октября 2025 года из-за санкционного давления и сложностей, в которые входят и возможная конфискация активов РФ.