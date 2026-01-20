Российский бизнес резко поднял цены после увеличения налогов

В этом году после вступления в силу налоговых изменений предприниматели заметно повысили цены на продукцию. Так, резко возросли расценки в сфере логистики (до 20%), услуг и IT, пишет газета «Известия» .

По информации главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергея Катырина, логистические компании с января заявляли о корректировке тарифов на 10–20%. Они связали это с ростом НДС на 2 п. п. — до 22%, который был в начале года.

Кроме того, как пояснил основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, в сфере логистики еще выросла стоимость топлива и обслуживания техники.

При этом еще в прошлом году большая часть бизнеса сразу закладывала в прайсы предстоящие налоговые изменения, чтобы избежать резких скачков в январе, добавил Катырин. С октября по декабрь предприниматели увеличили стоимость на продукцию до 10%, считает независимый эксперт Андрей Бархота.

Предприниматель в сфере ритейла и основатель компании Copterdrone Алексей Коноплев уточнил, что в стране после новогоднего ажиотажа у многих компаний наблюдается нехватка товарных остатков, это еще одна причина для роста цен.

Как объяснила вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель, налоговые изменения могут создать почву для пересмотра цен, но при повышении налога на 2 п. п. многие компании подняли цены намного сильнее. Проблема начинается там, где повышение стоимости товаров выходит за разумные рамки и не соотносится с реальным ростом нагрузки.

