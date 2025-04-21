Российских работодателей обяжут предлагать соответствующие места при сокращении

Отмечается, что работодателям хотят усложнить процесс сокращения сотрудников, законопроект по этому поводу уже направлен на рассмотрение в Госдуму. В случае одобрения инициативы работодатель обязан будет предложить работнику вакансии, соответствующие их квалификации, а только после этого могут быть предложены места на более низких должностях с более низкой зарплатой.

«По данным из Петербурга, несмотря на некоторое снижение числа сокращенных работников (с 2361 в 2023 году до 2161 в прошлом), каждая пятая компания (21%) планирует сокращения в 2025 году. В то же время конкуренция за рабочие места растет: на одно вакантное место приходится более шести резюме, что значительно усложняет поиск работы для увольняемых», — отметил эксперт.

По мнению Мурадяна, ужесточение правил сокращения должно защитить сотрудников от необоснованных увольнений и переводов на менее выгодные места. Однако в существующем Трудовом кодексе есть ряд неясностей. Например, термин «данная местность» не уточнен, что может дать возможность работодателю предлагать вакансии в удаленных местах.

Эксперт добавил, что даже несмотря на внедрение более четких правил, как показывает практика, работодатели продолжат искать обходные пути для своей выгоды.