Российские власти отказали турецкой компании в покупке бизнеса AB InBev Efes BV

сегодня в 16:41

Турецкой компании Efes Breweries International BV, через которую работает производитель пива Anadolu Efes, было отказано в покупке доли в совместном с AB InBev Efes BV российском бизнесе, сообщает РБК .

Компания AB InBev Efes BV была образована благодаря совместной работе Anadolu Efes и бельгийской Anheuser-Busch InBev. Предприятие управляет российским бизнесом через компании «АБ ИнБев Эфес», «ИнБев Трейд», «Восток Солод» и «Бастилс Тех».

20 июня российские власти отказали Efes Breweries International BV в покупке доли бельгийской стороны.

Anheuser-Busch InBev сообщили о намерениях продать свою долю в российском бизнесе турецкой компании в 2022 году. В 2023 году стороны достигли соглашения в этом вопросе. В Anadolu Efes рассчитывали на то, что компания станет единственным владельцем российского бизнеса.

Причины, по которым российские власти отказали в сделке, не уточняются.

AB InBev Efes — пивоваренная компания. На территории РФ есть 11 заводов и 3 солодовенных комплекса, принадлежащих организации.