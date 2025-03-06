Российские USDT-кошельки под угрозой: Tether заморозил 2,5 млрд рублей

Популярная криптобиржа Garantex в четверг приостановила вывод криптовалют пользователей, такое решение было принято из-за недавних санкций Евросоюза, сообщает Baza .

Представители биржи сказали, что Tether «вступил в войну против крипторынка России» и заблокировал кошельки российских пользователей на сумму свыше 2,5 млрд рублей.

«Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему», — уточнили в Garantex.

Tether — это токен, который выпущен компанией Tether Limited, утверждающих, что его стоимость на 80% обеспечивается запасами американских долларов США. В Garantex добавили, что на сегодняшний день весь USDT (токен, привязанный к доллару), находящийся на кошельках РФ, находится под угрозой.

24 февраля Евросоюз включил Garantex в новый пакет санкций против России. Официально такое решение в ЕС приняли из-за связей криптобиржи с российскими банками, находящимися под санкциями.