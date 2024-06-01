Российские продавцы начинают отчитываться о реализации пива

С 1 июня в России продавцы обязаны передавать данные о реализации пива и слабоалкогольных напитков с помощью контрольно-кассовой техники в систему маркировки «Честный знак», сообщается на сайте системы.

Это касается напитков в потребительской упаковке (бутылки из стекла, полимерных материалов, жестяные банки и другие).

При этом с 1 апреля режим проверок на кассах стартовал для разливного пива в кегах.

Если продавец не предоставил сведения оператору, то за данное нарушение предусмотрен штраф для розницы по статье. 15.12.1 КоАП от 1 тыс. до 100 тыс. рублей.