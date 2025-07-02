Российские маркетплейсы нужно интегрировать между собой — мнение эксперта

Маркетплейсы становятся важнейшим элементом экономики РФ, но для повышения продуктивности их работы надо провести технологическую интеграцию маркетплейсов между собой, заявил РИАМО заместитель генерального директора федеральной ЭТП «ТЭК-Торг» Евгений Можаев.

По его словам, один из главных вызовов — это фрагментированность рынка: бизнесу приходится дублировать одни и те же действия на каждой площадке.

«Предприниматели вынуждены размещать одну и ту же информацию — описание товаров и услуг, характеристики, фотографии, документы — на десятках маркетплейсов вручную. Это отнимает много времени, требует технических ресурсов и порождает лишние ошибки. Особенно тяжело тем, кто работает сразу в нескольких сегментах — B2C, B2B и B2G», — отмечает эксперт.

Можаев считает, что настала пора решать эту проблему системно.

«Очевидный выход — технологическая интеграция маркетплейсов между собой. Речь идёт о создании универсальных протоколов и API, которые позволят предпринимателю разместить информацию один раз — и автоматически опубликовать её на всех ключевых площадках. Это решает сразу несколько задач: снижает издержки, повышает скорость выхода на рынок, делает конкуренцию честнее, а бизнес — продуктивнее», — резюмировал эксперт.