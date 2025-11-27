Российские компании составили треть иностранных предприятий в Киргизии в 2025 году

Около трети иностранных предприятий в Киргизии имеют российское участие, а объем прямых инвестиций из России приближается к 1,2 млрд долларов, сообщает Sputnik .

Руководитель ГК «Алканов групп» и владелец логистическо-таможенного центра Киргизии Чынгыз Алканов рассказал, что значительная часть иностранных компаний в республике связана с российским капиталом. По его словам, товарооборот между Россией и Киргизией, который исчисляется миллиардами, практически полностью осуществляется в национальных валютах. Эксперт отметил, что это укрепляет экономический суверенитет страны.

«Нас объединяет общая история, духовная близость и русский язык, который служит мостом для взаимопонимания. Миллионы рублей, которые сотни тысяч трудовых мигрантов ежедневно отправляют семьям на родину через российские банки, — это не абстрактные цифры. Эти средства, конвертируясь в сомы, становятся основой благополучия многих домохозяйств, а затем, через круговорот платежей, возвращаются в Россию в качестве оплаты за критически важный импорт: нефть, газ, пшеницу и строительные материалы», — подчеркнул Алканов.

Эксперт также обратил внимание на существующие сложности в экономических отношениях двух стран. Он отметил, что ужесточение таможенного контроля со стороны России, направленное против «серого» импорта, временно создало трудности для легальных участников торговли. Кроме того, банковские ограничения, вызванные санкциями, осложняют финансовые операции.

«Однако эти трудности следует рассматривать не как тупики, а как стимул к дальнейшему упорядочиванию экономического взаимодействия, выводу его на новые, более прозрачные и устойчивые рельсы», — заключил Чынгыз Алканов.