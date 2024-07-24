Российские компании предостерегли от новых мошеннических схем

Представители компании RTM Group заявили, что в начале 2024 года малый и средний бизнес пострадал из-за новой схемы мошенничества. По их словам, фирмы теряют сотни тысяч рублей, сообщает Газета.ru .

Эксперты рассказали, что аферисты предлагают организациям в сфере юридических услуг, бухгалтерии и недвижимости подписать контракт на оказание услуг. Соглашение, которое предлагает «известная российская компания», оценивается в несколько миллионов рублей.

Затем «заказчик» настаивает на прохождении «оценки уровня экономической безопасности» в электронном формате и предлагает оплатить эту услугу, а после получить компенсацию от указанной крупной компании.

«На третьем этапе, когда заказчики переходят по ссылкам, их просят внести аванс или полностью оплатить „оценку уровня экономической безопасности“. Стоимость полной услуги варьируется в пределах 400-500 тыс. рублей, а аванс составляет около 200-250 тыс. рублей», — говорится в материале.

После оплаты «оценщики» экономической безопасности перестают отвечать на сообщения. Таким образом потерпевшие лишаются денег.