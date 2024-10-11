Российские компании погасили миллиардный долг по кредиту перед Финляндией

Отечественные фирмы, которые получили кредит от государственного специального финансового учреждения Финляндии — Finnvera, погасили образовавшуюся задолженность на сотни млн евро. Компании продолжают выполнять взятые на себя обязательства, сообщает ТАСС .

Finnvera давала кредиты крупным инфраструктурным проектам, а также тем, кто работает в сфере телекоммуникации, лесной и судостроительную отраслях. На конец 2021 года отечественные компании должны были ей около 1 млрд евро.

«К концу 2022 года сумма снизилась до 420 млн евро, а к концу прошлого года осталось менее 100 млн евро. Погашение долгов произошло очень успешно, чему способствовало и наше эффективное управление рисками», — считает гендиректор Finnvera Паули Хейккиля.

Как отметил глава направления по работе с крупными клиентами компании Юсси Хаарасилта, фирмы из РФ погашают взятые кредиты в быстром темпе. То есть они сохраняли платежеспособность, а также крупные международные компании стремятся соблюдать обязательства ради репутации.

Finnvera ранее давала кредит Сбербанку для оборудования Nokia для ПАО «МегаФон», Unicredit Bank Austria на поставку оборудования на АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» и многие другие.