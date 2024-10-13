Российские компании ищут иностранных экспертов для организации производства
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Руководитель отдела подбора персонала сервисно-рекрутинговой компании Fersol Татьяна Маркина отметила, что сейчас отечественные компании чаще ищут зарубежных экспертов, которые смогут работать над импортозамещением. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, фирмам нужны специалисты, которые смогут в РФ модернизировать программное обеспечение и обслуживать зарубежное оборудование компаний, ранее ушедших с отечественного рынка. Также нужны сотрудники, которые могут с нуля создать производство продукции, не поставляющейся в Россию. Таких почти невозможно найти среди соискателей РФ, потому что это «штучный» товар.
«Поэтому компании вынуждены искать и приглашать иностранных экспертов. До 2022 года большинство экспатов были из европейских стран», — отметила Маркина.
Она добавила, что сегодня в основном на работу в РФ приезжают зарубежные эксперты из Индии, Малайзии, Казахстана, Турции, Вьетнама, КНР и Ирана.
Как уточнила специалист, рост интереса к таким сотрудникам в отечественных компаниях виден. В 2023 году Fersol получила 67 заявок на подбор, в 2024 году — 95. То есть спрос вырос на 42%. При этом большое число запросов на поиск специалистов за рубежом поступает от нефтегазовой и химической отраслей страны.