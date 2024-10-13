Российские компании ищут иностранных экспертов для организации производства

Руководитель отдела подбора персонала сервисно-рекрутинговой компании Fersol Татьяна Маркина отметила, что сейчас отечественные компании чаще ищут зарубежных экспертов, которые смогут работать над импортозамещением. Об этом сообщает РИА Новости .

По ее словам, фирмам нужны специалисты, которые смогут в РФ модернизировать программное обеспечение и обслуживать зарубежное оборудование компаний, ранее ушедших с отечественного рынка. Также нужны сотрудники, которые могут с нуля создать производство продукции, не поставляющейся в Россию. Таких почти невозможно найти среди соискателей РФ, потому что это «штучный» товар.

«Поэтому компании вынуждены искать и приглашать иностранных экспертов. До 2022 года большинство экспатов были из европейских стран», — отметила Маркина.

Она добавила, что сегодня в основном на работу в РФ приезжают зарубежные эксперты из Индии, Малайзии, Казахстана, Турции, Вьетнама, КНР и Ирана.

Как уточнила специалист, рост интереса к таким сотрудникам в отечественных компаниях виден. В 2023 году Fersol получила 67 заявок на подбор, в 2024 году — 95. То есть спрос вырос на 42%. При этом большое число запросов на поиск специалистов за рубежом поступает от нефтегазовой и химической отраслей страны.