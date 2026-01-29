Российские и китайские эксперты обсудили сотрудничество на Климовском трубном заводе

Делегация Китайской ассоциации индустрии переработки пластмасс (CPPIA) во главе с председателем Ван Чжаньцзе прибыла с рабочим визитом на Климовский трубный завод Группы ПОЛИПЛАСТИК в Подольске. В составе делегации также были заместитель председателя Цзя Нин и заместитель генерального секретаря Специализированного комитета КНР по трубопроводам Го Цзин.

Гости ознакомились с крупнейшим в России производством полиэтиленовых труб, где функционируют 25 технологических линий и 16 литьевых машин, а годовой объем выпуска превышает 80 тысяч тонн продукции. Делегации также продемонстрировали современное производство фитингов и работу испытательного центра предприятия.

Во время круглого стола стороны обсудили перспективы развития полимерной отрасли, обменялись опытом в создании новых материалов и продвижении продукции на рынок. Ван Чжаньцзе отметил высокий уровень контроля качества и чистоту производства, выразив заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Московской области должны быть открыты новые перерабатывающие производства иностранных компаний из Индии и Китая.