Российские добытчики водных биоресурсов хотят расширить географию экспорта

Российские добытчики рыбы и морепродуктов хотя нарастить экспорт в ряд стран

В сформированных условиях ограничений на экспорт рыбы и морепродуктов из России в США и Евросоюз участники рынка и регуляторы ищут новые иностранные направления, сообщает «Коммерсант» .

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) предложили Россельхознадзору расширить доступ на рынки Индии, Чили, Перу, Аргентины, Вьетнама, а также ускорить работу по данному вопросу. У них потенциальный объем импорта составляет порядка 275 тыс. тонн продукции из минтая, трески, лососевых, креветок, кальмаров, гребешков и многого другого ежегодно.

При этом открытие новых рынков для экспорта продукции требует взаимных уступок, а развитие доставки товаров в другие страны сдерживают вывозные пошлины.

Глава ВАРПЭ Герман Зверев рассказал, что открытие рынков указанных государств уменьшит плохой эффект от действующих торговых ограничений. После начала украинского конфликта поставки рыбы и морепродуктов из РФ были запрещены в США. В европейских странах введены пошлины на отечественные минтай и треску, а также закрыты порты для судов из РФ.

Он уточнил, что сложившиеся обстоятельства стали причиной перераспределения поставок и понижения стоимости отечественных водных биоресурсов.

Руководитель «Рыбного союза», который объединяет в стране крупных переработчиков, Александр Панин уточнил, что на сегодняшний день члены группы поставляют продукцию в страны СНГ, КНР и ОАЭ. Также производители готовы наращивать объемы поставок, если будет позволять таможенно-тарифное регулирование.