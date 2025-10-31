Российские банки резко меняют график платежей и другие условия кредитов

По словам россиян, банки могут без информирования внести изменения в график платежей. Срок выплат в таком случае увеличится, что спровоцирует еще большую переплату по кредиту. Также изменить могут и другие параметры займа.

В большинстве случаев условия ухудшают после того, как клиент отключит платные пакеты. Именно они зачастую и дают льготы по кредиту.

Клиент одного из банков рассказал, что просрочил платеж всего на один день. После этого финансовое учреждение отменило льготные условия по займу. Срок выплат увеличился с трех до пяти лет.

Также поменялась и ставка. В рамках программы этого клиента планировалось, что со второго года оплаты она упадет с 24,9% до минимального количества процентов. Однако после просрочки всего на день ставку в финансовом учреждении уменьшать отказались. При этом о последствиях просрочки россиянина не информировали. О новых условиях ему стало известно только при внесении платежа.

Клиентка другого банка рассказала, что ей отключили услугу «Низкая ставка» в связи с невыполнением условий. О них ей не сообщали. В результате банк признал собственную ошибку, частично исправил проблему, вернув комиссию за услугу. Однако первоначальный график платежей не восстановил.

