Российская водка «Белая березка» нарастила продажи в мире

В мире отмечаются высокие темпы роста продажи российского водочного бренда «Белая березка». Они увеличились активнее всего, сообщает РБК .

Прирост продаж водки компании «Алкогольная сибирская группа» (АСГ) в 2022–2023 годах составил 53,8%, до 2 млн девятилитровых коробов.

На втором месте топа водка «Царская» (Imperial) от Ladoga (плюс 43,8%), на третьем — Nemiroff от одноименной компании (плюс 41,7%). Еще в топ-5 вошли «Стольградная» от Minsk Kristall Group (плюс 30%) и «Хаски» от АСГ (плюс 23,1%).

Лидером продаж водки в мире остается Smirnoff (26 млн девятилитровых коробов, падение на 7,1%). Из отечественных брендов самой продаваемой стала «Архангельская» от Novabev Group (ранее — Beluga Group), ее купили 4,4 млн коробов, рост на 10%.