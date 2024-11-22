Российская платформа поможет банку Казахстана автоматизировать подбор персонала

В начале года банк завершил внедрение технологического решения — платформы НОТА ЮНИОН, которое помогает оптимизировать рутинную работу, регламентировать процесс найма и улучшить взаимодействие с заказчиками. Интеграция позволит свести к минимуму ручной ввод и обмен информацией между подразделениями.

Таким образом, HR-менеджеры и руководители других отделов получат доступ к актуальным сведениям о вакансиях и возможность отслеживать их статус в режиме реального времени.

«Проект подтвердил возможности НОТА ЮНИОН решать задачи любого масштаба и сложности — теперь и на международном рынке. Команде удалось не только осуществить внедрение готового решения, но и провести всестороннюю адаптацию алгоритмов найма. Это позволило обеспечить бесшовную интеграцию технологии в устоявшуюся систему банка, предоставив удобный и интуитивно понятный интерфейс для всех участников процесса подбора персонала», — отметил управляющий директор вендора НОТА, заместитель генерального директора холдинга Т1 Кирилл Булгаков.

Внедрение и развитие платформы в будущем позволит еще более оперативно решать задачи подбора кандидатов и повышать качество HR-бренда.