сегодня в 19:51

Российская компания увеличила сумму иска к Euroclear Bank почти вдвое

«Управляющая компания „Первая“» (ранее — «Сбер Управление активами») теперь требует с бельгийского Euroclear Bank 34,4 млрд рублей, сообщает RG.RU со ссылкой на РИА Новости .

Ранее компания выставила иск к Euroclear Bank, запрашивая около 19 млрд рублей. Затем сумма повысилась до 34,4 млрд рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд уже принял к рассмотрению уточненный иск.

Истец объяснил, что изменил сумму в связи с недополученными доходами своих клиентов и своим недополученным вознаграждением как доверительного управляющего. Компания потерпела убытки, теперь она требует взыскать их с Euroclear Bank.

Убытки равны накопленному доходу от ценных бумаг, которые были заморожены в рамках санкций.

Весной прошлого года Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear Bank в пользу компании почти 15 млрд рублей.

Между тем Банк России тоже просит взыскать с крупнейшего европейского депозитария около 18,2 трлн рублей убытков. Дело слушается в закрытом режиме.

