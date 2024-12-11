Российская Федерация и Южно-Африканская Республика договорились о совместном развитии экономики замкнутого цикла

Сотрудники Российского экологического оператора провели переговоры с представителями отдела экономики и природопользования Посольства Южной Африки, на которых обсуждали совместные усилия по управлению твердыми коммунальными отходами и созданию экономики замкнутого цикла. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

«В новом многополярном мировом порядке, который сейчас формируется, взаимодействие с африканскими странами и государствами БРИКС является важным для России. Напомню, что в июле 2023 года на саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге был подписан Меморандум о сотрудничестве с ЮАР в области охраны природы, что официально подтвердило желание обеих стран укреплять взаимные экологические связи», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Представители РЭО поделились целями компании, прогрессом в рамках национального проекта «Экология», а также рассказали о готовых решениях для взаимодействия с ЮАР и другими африканскими странами. Разработки РЭО в сфере рекультивации полигонов, создания перерабатывающих комплексов, а также в ИТ-области привлекли значительное внимание сотрудников южноафриканского посольства.

Коллеги из Южной Африки, в свою очередь, поделились информацией о государственном проекте по переработке шин, в рамках которого было переработано более 150 тысяч тонн использованных шин, собранных на свалках. Они также упомянули, что в Йоханнесбурге недавно начал работу крупнейший в регионе завод по переработке ПЭТ-бутылок.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в научной и образовательной сферах и пришли к соглашению о создании в скором времени глобального центра Россия-ЮАР для подготовки специалистов в области природопользования, управления ТКО и продвижения принципов экономики замкнутого цикла.