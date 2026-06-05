Россияне все чаще держатся за работу даже без карьерного роста

В России растет стремление сотрудников долго оставаться в одной компании даже без повышения. Такой подход помогает переждать неопределенность, но несет карьерные риски, сообщает Газета.ru .

За последние четыре года число вакансий с проектной и частичной занятостью в России выросло примерно вдвое. Предложения с полной занятостью растут медленнее, и соискатели чаще выбирают стратегию job hugging — удержание текущего места работы.

«Нет ничего плохого в том, чтобы держаться за работу. Но важно продолжать развиваться внутри этой компании, а не просто «закрепляться» на месте», — пояснила HR-директор девелопера Level Group Валентина Романова.

По ее словам, главный риск после 10–15 лет в одной системе — сложная адаптация к другой корпоративной культуре, управленческим моделям и рабочим процессам.

Еще один риск связан с зарплатой. Новые сотрудники на тех же позициях иногда получают больше, если компания не пересматривает оплату и не сверяется с рынком. Система грейдов снижает вероятность таких перекосов.

Романова считает, что тренд сохранится на фоне неопределенности. Если компании не будут развивать внутренний рост и пересматривать компенсации, они столкнутся со скрытой текучестью: сотрудники формально остаются, но ищут более выгодные предложения.

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