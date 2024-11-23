Россияне впервые заплатят новый налог на доход по вкладам

Эксперт Мехтиев: россияне должны заплатить налог на доход по вкладам в ноябре

До 1 декабря жители РФ должны будут в первый раз заплатить налог на доход с процентов по вкладам за 2023 год. Он начисляется на процентный доход, полученный с любых счетов вне зависимости от валюты, сообщил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

«Таким доходом считаются проценты, выплаченные по депозитам, сберегательным счетам, по остаткам на текущих счетах», — сказал Мехтиев агентству «Прайм».

Он пояснил, что не будут брать налог с процентного дохода на сумму до 150 тыс. рублей, потому что необлагаемая база для подобного налога равна результату умножения суммы в 1 млн рублей на величину ключевой ставки, которая действовала на 1 декабря.

Ставка на указанную дату в 2023 году была 15%. (1 млн Х 15% = 150 тыс. рублей).

По словам эксперта, если общая сумма такого дохода (зарплата, премии, доход по договорам гражданско-правового характера, процентный доход и другое) составит до 5 млн рублей, то налог будет 13%, а более 5 млн рублей — 15% с суммы превышения.

При этом отдельную декларацию вкладчикам подавать не надо. Если все вклады и счета находятся в банках России, то они автоматически подают сведения в ФНС.