Россияне в среднем зарабатывают почти 140 тыс рублей в месяц

ЕМИСС: средний размер зарплаты в России вырос на 40 тыс рублей за месяц

Средний размер номинальной начисленной зарплаты по РФ за месяц увеличился более чем на 40 тыс. рублей. Об этом говорится в данных от Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которую изучил ТАСС .

С декабря 2025 года размер среднемесячной номинальной начисленной зарплаты работающих в экономике составил 139 727 рублей. При этом в ноябре показатель был всего 98 192 рубля.

Размер среднемесячной номинальной начисленной з/п вычисляют с помощью деления фонда начисленной заработной платы работников списочного и несписочного состава и внешних совместителей на среднесписочную численность сотрудников и на количество месяцев в отчетном периоде.

В фонд з/п добавляют начисленные людям размеры оплаты труда (учитывается НДФЛ и иные удержания в рамках законов РФ), компенсации из-за особенностей условий труда и графика работы. Также в нем учитываются премии, доплаты, надбавки. Еще подразумеваются единовременные выплаты, оплата жилья на систематической основе.

