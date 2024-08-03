Россияне в июле продавали доллары на 27% чаще, чем покупали

В прошлом месяце жители РФ чаще продавали наличные доллары, чем покупали. Так, в онлайн американскую валюту продавали на 27% чаще, чем покупали наличными, сообщает ТАСС .

Это следует из проведенного исследования банка «Русский стандарт».

Количество конвертаций долларов в июле было в 2,3 раза больше, чем у евро. Но в офлайне американскую валюту чаще продавали. В онлайне тоже лидировали продажи. Так, доллары в прошлом месяце на 34% чаще продавали, чем приобретали.

В середине лета спрос на продажу евро был почти вдвое выше, что у доллара: продавали валюту и в онлайне, и в офлайне чаще, чем приобретали: на 54% и 60% соответственно.

По данным исследования, россияне предпочитают конвертировать валюту наличными. Так, 91% операций в прошлом месяце был в офлайне, 9% — онлайн.