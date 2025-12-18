Россияне в 2025 году перешли к точечным услугам и гибкому планированию

Спрос на микроинвестиции и переквалификацию в России вырос в 2025 году

В 2025 году россияне стали отдавать предпочтение точечным услугам и микроинвестициям вместо крупных проектов, а также активно переквалифицировались в смежные профессии, сообщает atas.info .

В 2025 году россияне перешли к микроинвестициям в услуги: вместо комплексных ремонтов выбирали точечные работы, а вместо смены профессии — переквалификацию на смежные специальности. Эксперты «Авито Услуг» выделили четыре ключевых тренда, связанных с гибким планированием бюджета.

Первый тренд — дробление расходов. Спрос на отдельные ремонтные работы вырос на 16-17%, а интерес к индивидуальному строительству и благоустройству участков — на 16-32%. В городах популярны базовые ремонтные услуги и долгосрочная аренда, что стимулировало инвестиции арендодателей в объекты. Логика дробления распространилась и на досуг: спрос на организацию небольших событий вырос в 14 раз, аренду оборудования — почти в 10 раз, а аренду игровых приставок — на 34%.

Второй тренд — массовая переквалификация. Спрос на обучение рабочим и сервисным профессиям вырос более чем в 2 раза, особенно востребованы были штукатуры, электрики, мастера маникюра и парикмахеры. Популярность курсов по кулинарии, IT, дизайну и творческим направлениям также значительно увеличилась.

Третий тренд — инвестиции в себя. Число салонов красоты и частных мастеров выросло, а спрос на услуги макияжа, маникюра и фитнеса увеличился на 14-79%. Клиенты выбирали мастеров по отзывам и портфолио, ценили персонализацию и удобство.

Четвертый тренд — рост онлайн-бизнеса. Малый бизнес в городах до 250 тысяч человек активно осваивал интернет-продвижение, маркетплейсы и аутсорсинг. Спрос на IT-услуги, маркетинг и юридическую поддержку вырос в несколько раз.

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году тренд на точечные инвестиции и переквалификацию сохранится, а рынок услуг продолжит расти за счет микротранзакций.

