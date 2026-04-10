Россияне удвоили спрос на яйца к Пасхе в 2026 г

Перед Пасхой 12 апреля спрос на куриные яйца вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Также увеличились продажи куличей и творожной пасхи, сообщает Life.ru .

Сеть гипермаркетов «О’КЕЙ» зафиксировала пик продаж яиц 9 апреля. Самыми популярными стали яйца категории С0. Спрос на перепелиные яйца вырос на 8% год к году — их чаще используют для декора праздничного стола.

По данным исследования, 67% россиян красят яйца натуральными продуктами, 38% применяют пищевые красители, а 17% отказались от традиции. Лидером остается луковая шелуха — ее выбирают 51% опрошенных. Также используют каркаде (9%), куркуму (4%) и свеклу (2%). Среди необычных способов — варка в кофейном растворе и декор нитками. Одновременно вырос интерес к перламутровым и металлическим красителям, а также к оформлению с помощью гранатового сока, фольги и зелени.

Спрос на куличи с начинками увеличился на 18%. Чаще покупают варианты с фисташкой, «красным бархатом» и дубайским шоколадом. При этом 63% россиян назвали любимым классический кулич с изюмом, хотя 37% признались, что не любят его.

Продажи творожной пасхи выросли на 12%. Помимо традиционных вариантов с изюмом и цукатами популярны изделия с соленой карамелью и вяленой клюквой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.