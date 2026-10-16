Россияне стали реже ходить в рестораны, но продолжают покупать готовую еду

Жители России сократили посещения кафе и ресторанов, сохранив спрос на готовые блюда. Об этом рассказали аналитики Центрального банка со ссылкой на октябрьский доклад о региональной экономике, сообщает Газета.ru .

Изменение спроса стимулирует вложения в производство готовой еды. В Подмосковье крупнейшая хлебопекарная компания запускает линию сэндвичей.

«Переориентация спроса стимулирует инвестиционную активность в производство готовых блюд. Например, в Подмосковье крупнейшая хлебопекарная компания запускает линию сэндвичей. Несмотря на общее падение трафика в кафе и ресторанах макрорегиона, в Калужской, Тверской и Тульской областях спрос на услуги общепита поддерживает событийный и гастрономический туризм. Рестораторы отмечают избыток соискателей на рынке труда, но при этом жалуются на острый дефицит квалифицированных кадров, в частности поваров», — рассказали аналитики.

По опросу SOKOLOV и OneTwoTrip, семь из десяти россиян готовы сократить повседневные расходы ради отпуска: 38% выбирают умеренную экономию, 32% — существенную. Почти половина согласна реже посещать кафе и рестораны и заказывать доставку еды.

На поездку 30% опрошенных готовы откладывать по 5–10 тыс. рублей в месяц, четверть — по 10–30 тыс. Еще 13% планируют определять сумму сбережений в зависимости от заработка.

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