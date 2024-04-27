Россияне стали привлекать посредников после проблем с платежами с КНР

Российские компании из-за проблем с проведением платежей в Китае стали активно пользоваться услугами посредников из ОАЭ, Казахстана, Киргизии и других стран, сообщает РБК.

По данным агентства Reuters, два российских консультанта, работающих с посредниками, сообщили о пользовании такими услугами половиной компаний, испытывающих трудности с платежами. Многие компании, среди которых есть и подсанкционные, смогли наладить схемы посредничества еще год назад.

Еще один консультант отметил, что примерно 20% российских фирм обладают полным доступом к банковским счетам в Китае, а 30% — ограниченный.

Об успешном опыте использования посредника рассказала неназванная российская текстильная компания. С его помощью она открыла счет в Китае и переводит средства из Киргизии.