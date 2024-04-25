Россияне стали покупать больше товаров в магазинах за один раз

В первом квартале 2024 года количество товаров, которые россияне оплачивают по банковским картам за один поход в магазин, выросло относительно прошлого года, сообщили РИАМО в банке «Русский Стандарт».

По данным сервиса наполнения кассовых чеков, за первый квартал 2024 года выросло число товаров, приобретаемых за одну покупку. Согласно статистике банка «Русский Стандарт», в одном чеке с января по март 2024 года оказывалось 8,3 товара. При этом годом ранее — в первом квартале 2023 года — этот показатель был ниже и составлял 7,8.

Если смотреть на статистику поквартально, то лидером по числу товаров в чеке стал четвертый квартал 2023 года. Именно в этот период, на который выпадает самая активная пора предновогоднего шопинга, был отмечен самый высокий за год показатель — 8,5 товара в одном кассовом чеке. В третьем квартале минувшего года он был 8,4, а во втором — 7,9, соответственно.

Средний чек одной покупки в первом квартале 2024 года, по данным банка, составил 1 834 руб. Он снизился относительно четвертого квартала 2023 года (1 974 руб.) и немного вырос по сравнению с первым кварталом минувшего года (1 828 руб.).