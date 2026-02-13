Россияне стали чаще снимать самозапрет на кредиты и брать займы

Аналитики Cyberbird сообщили о росте случаев снятия самозапрета на кредиты в РФ

Аналитики Cyberbird сообщили, что в четвертом квартале 2025 года в России доля кредитных заявок от клиентов со снятым самозапретом выросла на 13% к предыдущему кварталу. Около 40% таких заемщиков получили одобрение, сообщает Газета.ru .

Тенденция наметилась в третьем квартале и усилилась к концу года. В компании связывают рост с сезонным спросом перед новогодними расходами, а также с упрощением процедуры отмены самозапрета: сделать это можно через «Госуслуги» и в МФЦ.

В Cyberbird отметили, что самозапрет часто устанавливают спонтанно — для защиты от мошенников или лишней долговой нагрузки. При необходимости его снимают, воспринимая как гибкий инструмент.

В четвертом квартале также на 27% выросла доля заявок от заемщиков с действующим самозапретом. При рассмотрении заявки кредиторы видят статус ограничения и факт его отмены, даже если клиент обращается впервые. При этом часть клиентов после отказа повторно не подают заявку.

«Говорить однозначно о мошеннических попытках нельзя — массового фрода не отмечается. Самозапрет остается серьезным барьером для злоумышленников», — сообщила гендиректор Cyberbird Fintech Group Екатерина Казак.

По ее словам, в 2026 году возможен рост сложных схем с применением социальной инженерии и компрометации устройств.

