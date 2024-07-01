Россияне стали чаще покупать черную икру в этом году

Стабильные цены на черную икру и увеличение зарплат россиян сделали данный продукт более востребованным, с начала года ее продажи повысились почти на 10%, сообщает РБК .

С 1 января по 15 июня число покупок черной икры в стране увеличилось на 9% по сравнению с показателями 2023 года. Кроме того, вдвое вырос размер банок, которые чаще покупали россияне.

В Московском регионе продажи деликатеса росли быстрее, чем по стране в целом. Число покупок черной икры тут на 14% превысили показатели уровня прошлого года. При этом в первом месяце лета интерес к икре в российских субъектах почти догнал московские показатели.

Отмечается и рост затрат на этот деликатес. По сравнению с 2023 годом икра сильно не подорожала. При этом в январе–июне 2024 года средний чек покупки в РФ составил 2,9 тыс. рублей, это в среднем на 6% больше, чем в прошлом году. В Москве и Подмосковье расходы на продукт выросли на 8%, тут на одну покупку тратили в среднем 8,6 тыс. рублей.