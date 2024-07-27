Россияне стали активнее открывать вклады в банках маркетплейсов «Яндекс» и Ozon

Редакция РБК , изучив отчетности банков маркетплейсов и экосистем, пришла к выводу, что россияне стали активнее открывать вклады именно на этих площадках, чем в классических кредитных учреждениях.

Так, в «Яндекс.Банке» вклады россиян по состоянию на май 2023 года составляли 8,8 млрд рублей, а в июне 2024 года ситуация существенно изменилась. Теперь размер вкладов равен 38,2 млрд рублей.

В банке Ozon прирост вкладов оценивается до 10,4 млрд рублей.

Ранее Центробанк России по итогам очередного заседания повысил ключевую ставку до 18%. Из материала РИАМО можно узнать, что теперь будет с экономикой в стране и как новая ставка отразится на курсе рубля.