Россияне продолжают покупать макароны итальянских брендов Barilla и Maltagliati

Макароны итальянских брендов Barilla и Maltagliati продолжают пользоваться популярностью у россиян. Итальянский бизнес не планирует покидать российский рынок, несмотря на давление Запада, сообщает РИА Новости .

По данным исследовательской компании NielsenIQ, бренды Barilla и Maltagliati вошли в топ-5 рынка в России в денежном выражении. При этом Barilla частично заморозила деятельность в стране, но россияне отдают ей предпочтение и заказывают продукцию в интернете.

С апреля прошлого года по март 2024 года продажи сухих макаронных изделий в российских магазинах снизились, однако значительный рост продемонстрировали онлайн-покупки.

В топ-5 брендов на российском рынке вошли Makfa, «Шебекинские», Barilla и Maltagliati. Они занимают 78% продаж от всего оборота макаронных изделий в стране.

Ранее стало известно, что годовая чистая прибыль российской компании «Макфа» составила 3,598 млрд рублей, что на 45,3% больше, чем в 2022 году. При этом выручка предприятия за год сократилась на 6,7%.