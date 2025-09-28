Россияне потратили около 600 млн рублей на «козлиные» балетки

Россияне потратили 600 млн рублей на «козлиные» балетки. Они побили рекорд по тратам за прошлый месяц, сообщает SHOT .

Таби — балетки с раздвоенным носком типа козлиного копытца.

В Центре развития перспективных технологий отметили, что в последний летний месяц россияне потратили на таби почти 600 млн рублей, установив рекорд по тратам на обувь за последние 4 года. Таким образом, граждане потратили на «козлиные» балетки больше, чем на продукты, а также кафе и рестораны.

Наиболее часто «козлиными скороходами» интересуются в Москве и Петербурге.

