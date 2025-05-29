Россияне получат повышенные зарплатные выплаты за вторую половину мая

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в мае россияне, работающие за фиксированный оклад, получат увеличенную сумму выплаты за вторую половину месяца по сравнению с первой, сообщает Газета.ru .

«Это связано с производственным календарем и положениями статьи 136 Трудового кодекса РФ, согласно которой заработная плата выплачивается не реже двух раз в месяц — пропорционально отработанному времени», — отметил экономист.

По его словам, в апреле 2025 года при стандартной 5-дневной рабочей неделе было 22 рабочих дня, равномерно распределенных по 11 дней на каждую половину месяца. В мае ситуация другая: общее количество рабочих дней сократилось до 18, при этом лишь 7 из них приходятся на первую половину месяца, а остальные 11 — на вторую. Этот перекос оказывает непосредственное влияние на структуру выплат.

Например, при окладе в 50 000 рублей в апреле сотрудник получал равные части заработной платы — по 25 000 рублей за каждую половину месяца. В мае же пропорция меняется: за первую половину месяца будет начислено 19 444,44 рубля (до удержания НДФЛ); за вторую половину месяца — 30 555,56 рубля (до удержания НДФЛ). После вычета 13% налога на доходы физических лиц работник получит 16 916,44 рубля за первую половину мая и 26 583,56 рубля – за вторую.

Балынин подчеркнул, что размер второй майской выплаты по фиксированному окладу будет превышать не только первую майскую, но и вторую апрельскую. Премии и надбавки, как правило, также начисляются вместе со второй частью заработной платы, что приведет к еще большему увеличению итоговой суммы.