Россияне назвали желаемый гонорар за наставничество и экспертизу

Большинство россиян, достигших успехов в карьере, делятся опытом и знаниями, однако менторство в РФ развито недостаточно, говорится в исследовании сообщества предпринимателей CLUB 500 и российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которое имеется в распоряжении РИАМО.

Так, 64% респондентов считают, что в компаниях отсутствует институт наставничества, 34% недовольны количеством площадок для менторства, а 31% и вовсе никогда не сталкивался с наставничеством за всю свою карьеру.

Интересно, что впервые желание делиться знаниями и однажды стать для кого-то примером возникает у россиян довольно рано: 19% задумываются об этом уже во время обучения в университете или колледже, а 18% — еще с раннего детства. При этом женщины более склонны к менторству (75%), нежели мужчины (63%).

Почему россияне хотят делиться опытом

Одна из причин, почему люди хотят передавать собственные знания и опыт коллегам, — это осознание ценности наставничества. У 81% опрошенных был ментор, когда они работали, и потому им известно, что проще и полезнее учиться на ошибках другого человека, отмечается в исследовании.

Однако существуют и другие факторы, которые вдохновляют людей становится менторами: денежное вознаграждение (73%); любовь к изучаемой и преподаваемой теме (67%); желание вырастить из своих сотрудников профессионалов (61%); стремление всегда быть востребованным на рынке труда (53%); развитие лидерских качеств (45%); взаимодействие с целевой аудиторией (44%).

Несмотря на то что многие хотели бы стать наставниками как можно раньше, возраст 26-45 лет (76% и 78% соответственно) считается оптимальным для этой роли, поскольку в этот период люди чаще занимают руководящие позиции и уже имеют ценный опыт, который могут передать другим.

Большинство россиян (94%) уверены, что для успешного руководства необходимо уметь делиться экспертизой с более молодыми коллегами.

Гонорар за менторство

Менторство может также стать дополнительным источником дохода для тех, кто делится своим опытом. За полезные советы и экспертизу почти каждый второй россиянин (45%) хотел бы получать гонорар в размере 1 000-5 000 рублей, 17% — до 10 000 рублей, а 9% готовы делиться опытом только за 10 000 до 50 000 рублей в час.

Тем не менее одна четвертая часть россиян готова делиться знаниями на безвозмездной основе, но только при условии, что они работают с лояльной аудиторией, говорится в исследовании.