Россияне назвали сумму приемлемого для них платежа по ипотеке
Фото - © Медиасток.рф
Более трети россиян (37,5%) положительно ответили на вопрос «Собираетесь ли вы взять ипотеку в ближайший год?». Почти четверть (22,5%) опрошенных заявила, что не собирается этого делать. 40% пока не определились. Таковы результаты опроса, о которых РИАМО сообщили в компании Сosmovisa («Кредитный помощник»).
Факторы ипотечных рисков
Данные, отражающие готовность/неготовность респондентов взять на себя ипотечные обязательства, определенным образом коррелируют с уровнем их ежемесячного дохода (в расчете на одного взрослого члена семьи) и возрастом:
- 22% опрошенных заявили свой доход в размере до 30 тыс. руб.;
- 29% — 30–50 тыс. руб.;
- 33% — 50–80 тыс. руб.;
- 11% — более 80 тыс. руб.;
- 5% — предпочли не раскрывать эту информацию.
Самой многочисленной среди респондентов (38%) оказалась наиболее экономически активная категория — россияне в возрасте 31–40 лет, для которых жилищный вопрос наиболее актуален. Респонденты в возрасте 22-30 лет составили 23%, в возрасте 41–49 лет — 26%, 50-55 лет — 13%.
Ипотека ради детей
Среди тех, кто запланировал приобрести жилье в кредит в ближайшее время, большинство респондентов (51%) заявили о стремлении улучшить свои жилищные условия.
Более четверти (27%) — о своем желании купить недвижимость детям или другим близким родственникам.
17% респондентов сообщили, что рассматривают покупку жилья в ипотеку как инвестиционный инструмент, 5% не конкретизировали свою мотивацию.
Низкие доходы и высокие процентные ставки — главные демотиваторы тех, кто к ипотеке не готов.
Среди тех опрошенных, кто не планирует в ближайший год связывать себя ипотечными обязательствами перед банками, 37% объяснили свое нежелание брать кредит «слишком высокими» процентными ставками по ипотеке, а 32% — тем, что имеют скромные доходы.
15% признались, что опасаются «влезать в долги» перед банками из-за неуверенности в своем будущем.
13% заявили, что ипотека им не нужна, так как жилищный вопрос они уже решили.
3% указали на другие причины отсутствия интереса к ипотечному кредитованию.
Приемлемый платеж по кредиту
Респонденты, пока не определившиеся с решением, брать им ипотеку или нет, рассказали, какой ежемесячный платеж по кредиту считают для себя более или менее комфортным. Из них:
- 20% назвали сумму в пределах 20 тыс. руб.;
- 33% — 20-40 тыс. руб.;
- 28% — 40-60 тыс. руб.;
- 15% — более 60 тыс. руб.;
- 4% — признались, что пока не готовы ежемесячно оплачивать ипотеку.
Критерии доступности ипотеки
Несмотря на определенные меры господдержки, действующие в РФ в отношении ипотеки, мнения всех участников опроса в целом об условиях ипотечного кредитования в стране разделились. 45% респондентов оценили их положительно, а 35% — негативно, 15% затруднились ответить.
Из опроса, проведенного компанией Cosmovisa, также стало ясно, какими критериями руководствуются респонденты при выборе того или иного ипотечного продукта. Низкая процентная ставка (в районе 5–7% годовых) стала главным критерием — за нее проголосовал 41% всех опрошенных. Далее приоритеты участников опроса распределились следующим образом:
- 27% высказались за уменьшение среднего первоначального взноса, требуемого банками;
- 18% — за доступ к льготным программам ипотеки с господдержкой;
- 10% — за длительный срок кредита;
- 5% — за прочие условия.