Россияне назвали сумму приемлемого для них платежа по ипотеке

Сosmovisa: почти две трети россиян не могут или не решаются взять ипотеку

Более трети россиян (37,5%) положительно ответили на вопрос «Собираетесь ли вы взять ипотеку в ближайший год?». Почти четверть (22,5%) опрошенных заявила, что не собирается этого делать. 40% пока не определились. Таковы результаты опроса, о которых РИАМО сообщили в компании Сosmovisa («Кредитный помощник»).

Факторы ипотечных рисков

Данные, отражающие готовность/неготовность респондентов взять на себя ипотечные обязательства, определенным образом коррелируют с уровнем их ежемесячного дохода (в расчете на одного взрослого члена семьи) и возрастом:

22% опрошенных заявили свой доход в размере до 30 тыс. руб.;

29% — 30–50 тыс. руб.;

33% — 50–80 тыс. руб.;

11% — более 80 тыс. руб.;

5% — предпочли не раскрывать эту информацию.

Самой многочисленной среди респондентов (38%) оказалась наиболее экономически активная категория — россияне в возрасте 31–40 лет, для которых жилищный вопрос наиболее актуален. Респонденты в возрасте 22-30 лет составили 23%, в возрасте 41–49 лет — 26%, 50-55 лет — 13%.

Ипотека ради детей

Среди тех, кто запланировал приобрести жилье в кредит в ближайшее время, большинство респондентов (51%) заявили о стремлении улучшить свои жилищные условия.

Более четверти (27%) — о своем желании купить недвижимость детям или другим близким родственникам.

17% респондентов сообщили, что рассматривают покупку жилья в ипотеку как инвестиционный инструмент, 5% не конкретизировали свою мотивацию.

Низкие доходы и высокие процентные ставки — главные демотиваторы тех, кто к ипотеке не готов.

Среди тех опрошенных, кто не планирует в ближайший год связывать себя ипотечными обязательствами перед банками, 37% объяснили свое нежелание брать кредит «слишком высокими» процентными ставками по ипотеке, а 32% — тем, что имеют скромные доходы.

15% признались, что опасаются «влезать в долги» перед банками из-за неуверенности в своем будущем.

13% заявили, что ипотека им не нужна, так как жилищный вопрос они уже решили.

3% указали на другие причины отсутствия интереса к ипотечному кредитованию.

Приемлемый платеж по кредиту

Респонденты, пока не определившиеся с решением, брать им ипотеку или нет, рассказали, какой ежемесячный платеж по кредиту считают для себя более или менее комфортным. Из них:

20% назвали сумму в пределах 20 тыс. руб.;

33% — 20-40 тыс. руб.;

28% — 40-60 тыс. руб.;

15% — более 60 тыс. руб.;

4% — признались, что пока не готовы ежемесячно оплачивать ипотеку.

Критерии доступности ипотеки

Несмотря на определенные меры господдержки, действующие в РФ в отношении ипотеки, мнения всех участников опроса в целом об условиях ипотечного кредитования в стране разделились. 45% респондентов оценили их положительно, а 35% — негативно, 15% затруднились ответить.

Из опроса, проведенного компанией Cosmovisa, также стало ясно, какими критериями руководствуются респонденты при выборе того или иного ипотечного продукта. Низкая процентная ставка (в районе 5–7% годовых) стала главным критерием — за нее проголосовал 41% всех опрошенных. Далее приоритеты участников опроса распределились следующим образом: