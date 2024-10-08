Россияне назвали оптимальный размер денежной премии от работодателей

99% россиян предпочитают денежную премию и считают этот способ идеальным вариантом поощрения сотрудников, 89% убеждены, что финансовая мотивация является основным стимулом для эффективной работы, а 87% заявляют, что премия укрепляет лояльность к компании, говорится в исследовании Anketolog.ru и PR-агентства Mediacom.Expert, которое есть в распоряжении РИАМО.

По мнению большинства респондентов, оптимальный размер денежной премии от работодателя составляет 50 тыс. рублей.

Согласно исследованию, 46% опрошенных заранее планируют свои расходы с учетом премии. У 48% условия получения премии прописаны в договоре.

59% считают процесс выплаты премий прозрачным, 28% — скорее непрозрачным, 14% — совсем непрозрачным.

Среди наиболее желанных способов нематериальной мотивации были названы санаторно-курортное лечение (36%), дополнительные выходные (29%), расширенный полис ДМС (25%), ценные подарки (22%) и гибкий график работы (18%).

11% всегда обсуждают размер премии с руководством, 27% — иногда, 22% — редко, 40% — никогда.

У 43% респондентов работодатель предоставляет дополнительные бонусы для детей, чаще всего в виде подарка на Новый год (87%), путевки в лагерь (30%), семейных праздников (11%), лечения по ДМС (9%), а также странного поощрения в виде возможности взять ребенка на работу (9%).

77% уверены, что полностью заслужили последнюю выплаченную им премию. При этом 43% когда-либо лишали премии. Чаще всего это происходило из-за финансовых сложностей компании (29%), невыполнения плана (21%), личного отношения (14%), длинного отпуска или частных больничных (13%).

Опрошенные считают справедливым лишение премий за нарушения (31%), невыполнение плана (19%) и прогулы (16%).

Чаще всего премии выплачивают с периодичностью раз в месяц (40%), год (28%), квартал (26%) или после знакового события, например, выполнения KPI или по завершении проекта (21%).

Размеры премии варьируются: менее 10% от оклада (22%), 11-20% (37%), 21-50% (27%), более 50% (14%). При этом более половины опрошенных (57%) довольны размером премии.