Россияне начали массово скупать недорогие искусственные елки перед Новым годом

Жители России начали массово приобретать дешевые искусственные елки. За месяц их продажи выросли на десятки тысяч процентов, сообщает SHOT .

Россияне начали подготовку к Новому году с приобретения искусственных елок. Самое большое количество продаж у моделей высотой 210 см. Они в среднем стоят 7,5 тыс. рублей. Количество их продаж выросло на 30 000%.

На втором месте находятся искусственные елки высотой 180 см. В среднем они стоят 6 тыс. рублей. Их продажи выросли на 4 800%.

Спросом пользуются и модели подороже — елки высотой 240 см. За них уже придется отдать в среднем 40 тыс. рублей. Спрос увеличился на 2 800%.

При этом спрос на искусственные елки с ценником от 70 тыс. рублей и больше значительно упал. Ряд моделей начали приобретать реже на 94%.

