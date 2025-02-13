Россияне больше не выбирают товары через поисковики в интернете

Опрос 10 тыс. россиян показал, что всего 25% пользователей Сети по-прежнему выбирают товары через поисковики. Абсолютное большинство используют для этих целей сайты с объявлениями или маркетплейсы, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито».

Обычно жители России посещают сайты с объявлениями и маркетплейсы, чтобы купить товары (79%), найти подходящие варианты (57%) или сравнить цены на разных площадках (41%). Треть опрошенных (33%) рассказала, что использует эти платформы для изучения отзывов.

Для поиска товаров большинство россиян (90%) используют сайты с объявлениями и маркетплейсы. В то же время четверть (25%) использует поисковые системы, 19% — поиск в интернет-магазинах, а 9% — в социальных сетях.

Директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон отметил, что поведение аудитории в онлайне меняется. Пользователи все реже используют классические поисковые системы для выбора товаров. Такая динамика соответствует мировому тренду на рост поисковых запросов в e-com.

«По данным eMarketer, сегодня даже глобальные IT-гиганты сообщают о снижении поискового трафика. Одна из основных причин — удобный пользовательский путь на площадках электронной коммерции. Именно здесь аудитория не только находит нужные позиции, но и находится максимально близко к их покупке», — рассказал Пейсахзон.

Среди респондентов, которые посещают площадки электронной коммерции, треть (33%) пользуются e-com поиском и добавляют товары в «Избранное» несколько раз в неделю. Практически каждый пятый (22%) делает это один-два раза в месяц. В среднем россияне добавляют товары в «Избранное» около семи раз в месяц.

Чаще всего (62%) жители страны ищут на площадках электронной коммерции одежду и обувь, подарки и товары для красоты — эти категории интересны 46% и 45% респондентов. 36% опрошенных выбирают на онлайн-платформах бытовую технику и электронику, а 33% — товары для хобби. Товары для животных и гаджеты ищут 29%, мебель и товары для дома — 28%, продукты питания — 24%, товары для автомобиля — 23%, для учебы и саморазвития — 18%, для бизнеса — 6%.

Четверть (25%) участников опроса рассказала, что реклама на классифайдах и маркетплейсах помогла им совершить последнюю покупку. Почти поровну поделилось число тех, кому в последний раз помогла с покупками реклама в социальных сетях (19%), на телевидении (16%) и в поисковых сервисах (15%).