Россиянам с ограниченным бюджетом рекомендовали ЗПИФы для вложений в 2025 году

Самый бюджетный и надежный вариант для россиян, у которых ограничен бюджет под вложение средств, это коллективные инвестиции через крупные ЗПИФы (закрытые паевые инвестиционные фонды), сообщил РИАМО сооснователь и руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед» Руслан Сухий.

«Для инвесторов в недвижимость, не обладающих большими бюджетами, необходимыми для покупки склада или бизнес-центра, а с накоплениями в пределах нескольких миллионов рублей в 2025 году будет доступен также довольно широкий выбор объектов. Самый бюджетный и очень надежный вариант — это коллективные инвестиции через крупные ЗПИФы. Данная модель позволяет с бюджетом от 100 тысяч рублей стать фактически совладельцем крупного складского комплекса или объекта торговой недвижимости и получать консервативные 10-12% годовых», — сказал Сухий.

Он добавил, что с бюджетом от 8-12 млн рублей можно рассмотреть покупку гостиничного номера или апартамента под управлением известного отельного оператора в одном из туристических регионов страны: Москве, Санкт-Петербурге, Алтае, городах Краснодарского края, Крыму. Покупка готового помещения будет приносить порядка 12-14% годовых. При инвестициях на ранней стадии строительства можно получить до 25-35% в год, но появятся риски, что строительство может затянуться.

«Для приумножения капитала я бы рекомендовал рассмотреть для инвестиций в новом году покупку земельного участка на ранней стадии, когда идет процесс межевания у крупного владельца. Модель работает следующим образом: инвестор с небольшим капиталом приобретает кусочек земли у крупного лендлорда на этапе ее освоения. Обычно крупный инвестор приобретает большие наделы по 50-200 гектаров, межует на небольшие площадью от 6 соток под частную застройку и открывает продажи земли для розничных инвесторов, затем делает дороги, проводит коммуникации. У него на это уходит 1-2 года, за которые земля в проекте может подорожать на 100%», — рассказал эксперт.

Сухий резюмировал, что если бюджет позволяет, то можно приобрести квартиру под сдачу в аренду. Доходность такой модели вложения средств заметно увеличилась за счет роста арендных ставок. Если подобрать объект в хорошей локации и грамотно подготовить его, то можно рассчитывать на 7-10% годовых.