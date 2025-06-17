Россиянам рекомендовали досрочно погашать кредиты

Директор по аналитике «Ингосстрах Банка» Василий Кутьин рассказал, почему в России растут долги по кредитам и как решить эту проблему, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Согласно данным ЦБ РФ, в последние годы кредитные риски среди потребителей выросли из-за ухудшения качества обслуживания кредитов с конца 2023 года, что прямо повлияло на количество просроченных кредитов. ЦБ сократил долю заемщикам с высокой долговой загрузкой до 24% от общего объема кредитов, а банки создали макропруденциальный буфер капитала на 7% портфеля таких кредитов, чтобы смягчить потери.

Так, в апреле 2025 года доля кредитов с проблемами в розницу увеличилась до 5,5%. На рынке ипотеки доля кредитов с просрочкой более 90 дней увеличилась до 0,90%. Качество ипотечных кредитов снизилось из-за неверной оценки банками рисков и ажиотажа среди потребителей, которые стремились воспользоваться госпрограммами до их окончания.

Эксперты отметили, что кредитный риск накапливался с 2024 года, а его пик пришелся на 1 квартал 2025 года. Известно, что за данный период 136 640 граждан стали банкротами.

По мнению Кутьина, для решения проблемы необходимо учитывать непредсказуемость доходов при займах, составлять детальный бюджет и рассчитывать уровень долговой нагрузки как ежемесячные платежи, а при рефинансировании выбирать методы, которые позволят снизить ежемесячные платежи. Также важно досрочно погашать кредиты, чтобы уменьшить размер платежей.