Россиянам рассказали все, что нужно знать о банкротстве физлиц

В Тюменской области отмечен значительный рост банкротств физических лиц: за год количество процедур увеличилось на 21%, составив 6025, а число внесудебных процедур подскочило более чем в пять раз, достигнув отметки в 971. В редакцию «ФедералПресс» обратилась жительница Тюмени, оказавшаяся в тяжелом материальном положении и рассматривающая вариант объявления себя банкротом, но боящаяся осуждения со стороны общества. Редакция решила узнать мнение специалиста.

Тюменка столкнулась с кризисной ситуацией: после шести лет брака с мужем, страдающим от алкогольной зависимости, она решилась на развод. В настоящее время Надежда не работает, находится в отпуске по уходу за ребенком, год назад приобретена квартира в ипотеку. Семейный бюджет испытывает острую нехватку средств, появились просрочки по кредитным обязательствам. В результате у женщины заблокированы все банковские карты, включая кредитные. Как призналась Надежда, многие советуют ей пройти процедуру банкротства, но ее беспокоит реакция окружающих и вероятное клеймо несостоятельности.

По словам главы юридической фирмы «Правбюро» Станислава Свириденко, процесс банкротства обладает как положительными сторонами, так и некоторыми ограничениями. К основным преимуществам относятся освобождение от долговых обязательств, прекращение начисления процентов и штрафных санкций, снятие арестов с активов. После завершения дела возможно восстановление кредитной истории.

Процедура целесообразна при сумме долга от 300 тысяч рублей. Некоторые виды задолженностей (алиментные обязательства, компенсация ущерба здоровью) не могут быть списаны. Повторное инициирование банкротства возможно не ранее чем через пять лет. Также необходимо уведомлять о пройденной процедуре при подаче заявок на кредитные продукты в течение пяти лет после банкротства.

Кроме того, юрист обратил внимание и на существующие ограничения. На время проведения процедуры все личные банковские счета будут заблокированы на период от четырех до шести месяцев, существует риск реализации имущества и невозможность получения новых займов. После завершения банкротства вводятся ограничения на занятие определенных руководящих должностей на срок от трех до десяти лет.