Россиянам рассказали, во что выгоднее всего инвестировать средства

Традиционно недвижимое имущество считалось долгосрочным вложением, но в условиях политической и экономической нестабильности инвесторы обращают внимание на драгоценные камни — активы, обладающие уникальностью, портативностью и общепризнанной ценностью. В настоящее время инвестировать выгоднее всего в коллекционные камни, об этом заявила геммолог Ольга Меликян.

«Рынок недвижимости подчинен законам географии и застройки — новые квадратные метры появляются ежедневно. Землю осваивают, дома перестраивают, и даже элитные районы постепенно теряют эксклюзивность. А теперь представим рубин из Могока, шпинель из Таджикистана или бразильский параиба — месторождения, где добыча уже практически прекратилась. Каждый такой карат — это невосполнимый ресурс. Камни не „строят“ заново, не „вводят в эксплуатацию“. Их количество в природе ограничено навсегда, и с каждым годом редкие экземпляры лишь исчезают с рынка, переходя в частные коллекции», — объяснила Меликян в разговоре со Sputnik.

Более того, недвижимость часто привязана к конкретной территории и правовым нормам государства, добавила эксперт. По ее мнению, для инвестора камни — это, в первую очередь, способ сохранения капитала, не зависящий от государственных границ и политической обстановки.

Цену карата, по словам эксперта, можно выразить в любой валюте, в граммах золота и даже в категориях культурной значимости, в то время как недвижимость оценивается в местной валюте, подверженной инфляционным процессам.

